Мората нашел новый клуб

«Леганес» объявил о переходе нападающего Альваро Мораты из «Комо» на правах аренды.

Клуб заключил соглашение с итальянским «Комо» об аренде 33-летнего испанского форварда на один сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа по окончании кампании.

В «Леганесе» нападающий будет выступать под 21-м номером. Презентация игрока пройдeт в пятницу в 21:00 на стадионе «Бутарке».