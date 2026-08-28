Мората нашел новый клуб

«Леганес» объявил о переходе нападающего Альваро Мораты из «Комо» на правах аренды.
Клуб заключил соглашение с итальянским «Комо» об аренде 33-летнего испанского форварда на один сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа по окончании кампании.
В «Леганесе» нападающий будет выступать под 21-м номером. Презентация игрока пройдeт в пятницу в 21:00 на стадионе «Бутарке».
- Мората – капитан сборной Испании, которая выиграла Евро-2024. За карьеру нападающий провeл более 600 матчей и забил более 200 голов, а также завоевал более 20 трофеев: чемпионат Европы, Лигу наций, две Лиги чемпионов, два чемпионства Испании, два Кубка Испании и клубный чемпионат мира.
- Альваро дебютировал во взрослом футболе в 2010 году в составе «Реала», а с сезона-2013/14 закрепился в первой команде мадридцев. После «Реала» он выступал за «Ювентус», «Челси», «Атлетико», «Милан», «Галатасарай» и «Комо», которому в прошлом сезоне помог выйти в Лигу чемпионов.
- За сборную Испании Мората провeл 87 матчей и забил 37 мячей – это четвeртый результат в истории национальной команды. Он также выигрывал чемпионат Европы среди игроков до 19 и до 21 года.
Источник: официальный сайт «Леганеса»