Мората сообщил о расставании с женой – они были вместе 7 лет

Нападающий «Комо» Альваро Мората сообщил о расставании со своей женой Аличе Кампелло.

Альваро и Аличе были в браке с 2017 года.

У пары родились четверо детей – дочь и трое сыновей.

«Нам тяжело, потому что мы два человека, которые любят друг друга, но которые не понимают друг друга.

Аличе не приходится хуже, чем мне, потому что многие говорят, будто именно она – пострадавшая сторона. Я хочу четко сказать: нам плохо обоим. Это не так, что только она страдает, – нам обоим тяжело», – сказал Мората.

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