Аличе Кампелло: как выглядит жена капитана сборной Испании

Альваро Мората – один из главных старожилов сборной Испании на Евро-2024. Когда рядом с тобой 21-летние Педри и Нико Уильямс, а уж тем более 16-летний Ламин Ямаль, невольно чувствуешь себя футбольным ветераном. Это уже третий чемпионат Европы для 31-летнего Мораты. Он входит в топ-5 лучших бомбардиров в истории турнира. Всего в финальных стадиях форвард забил уже семь голов, один из них – в недавнем матче с Хорватией.

Мората – капитан и один из самых статусных игроков своей сборной. А еще Альваро – примерный семьянин. Он женат на Аличе Кампелло, популярной модели. У красотки 3 миллиона 400 тысяч подписчиков в соцсетях.

С эффектной блондинкой Мората познакомился в 2015-м году. Испанец тогда выступал за туринский «Ювентус». Альваро написал Аличе в директ – предложил встретиться. Она показала фото игрока своему отцу. Тот посоветовал дочери держаться подальше от профессиональных футболистов. По всей видимости, девушка все же согласилась на встречу и вряд ли в дальнейшем пожалела о своем выборе. Альваро и Аличе сыграли свадьбу в 2017-м. С тех пор у этой красивой и гармоничной пары родились четверо детей – сыновья Алессандро, Леонардо и Эдоардо, а также дочь Белла. Многодетная мама Аличе сохраняет стройную подтянутую фигуру. Что тут сказать? Браво!

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