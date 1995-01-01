Эффектная невеста Георгия Мамардашвили – лучшего вратаря Евро-2024

Как выглядит возлюбленная голкипера сборной Грузии?

Георгий Мамардашвили вполне может стать главным открытием чемпионата Европы в Германии. 23-летний вратарь сборной Грузии провел два выдающихся матча на этом турнире. Он был сверхнадежен в игре с Турцией, а во встрече с Чехией и вовсе показал чудеса реакции, отразив несколько сложнейших ударов. Во многом благодаря уверенной игре Мамардашвили грузины набрали первый балл на групповой стадии Евро и сохранили шансы выйти в плей-офф.

Георгий с 2021 года играет за испанскую «Валенсию». СМИ то и дело сообщают об интересе к вратарю со стороны топ-клубов. Перед стартом Евро-2024, например, появились данные, что грузин может продолжить карьеру в Англии. «Ньюкасл» и «Челси» внимательно следят за успехами Мамардашвили и, вполне возможно, уже готовят трансферное предложение.

Где бы после окончания Евро ни оказался один из лидеров сборной Грузии, можно быть уверенным, что он всегда будет обеспечен горячей поддержкой своей возлюбленной – Элене. Они встречаются с 2022 года. Избранница Георгия – профессиональная фотомодель. Ее соцсети полны фото с многочисленных поездок по европейским городам. Девушка снимается в рекламе известных брендов и позирует для глянцевых журналов.

Осенью 2023 года Георгий сделал Элене предложение руки и сердца. Красотка ответила согласием. Перед стартом чемпионата Европы Мамардашвили с невестой провели несколько незабываемых дней во французской столице. Многочисленные посты сексуальной брюнетки буквально пропитаны духом парижской романтики.

Редчайшие кадры: с кем встречается юный талант «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер

Эффектная блондинка – жена игрока «Крыльев», на которого охотятся «Спартак» и «Зенит»

Алина Карапетян – обворожительная жена лучшего полузащитника РПЛ