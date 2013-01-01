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    Эффектная блондинка – жена игрока «Крыльев», на которого охотятся «Спартак» и «Зенит»

    Сегодня, 00:29
    Вот кому Юрий Горшков посвящает свои победы.

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков вот-вот перейдет в «Спартак» или «Зенит». По крайней мере, так говорят футбольные инсайдеры. 25-летний игрок провел качественный сезон в РПЛ – сыграл в 29-ти матчах, почти всегда выходил в стартовом составе самарцев и забил четыре гола, в том числе два в победном матче против красно-белой команды. В октябре прошлого года Горшкова впервые вызвали в сборную России. Словом, карьера воспитанника академии «Чертаново» развивается стремительно.

    И это вполне логично, учитывая, какую поддержку он получает от своих родных и близких. В первую очередь, конечно, от очаровательной жены. С Еленой игрок познакомился больше 10-ти лет назад. Их первая совместная фотография в соцсетях датирована 2013-м годом. Юрию тогда было всего 14 лет.

    Тренировки в школе «Чертаново», дебют во второй лиге, переезд в Самару, голы в РПЛ… Елена всегда была рядом, всегда подбадривала и радовалась вместе с ним новым победам. В 2019-м возлюбленные сыграли свадьбу. Вскоре у них родилась дочь, а в августе прошлого года – сын. Горшков рассказывал, что жена берет на себя почти все домашние обязанности, позволяя ему полностью посвятить себя футболу. Но, несмотря на обилие бытовых забот, эффектная блондинка находит время для занятий спортом. Она часто делится с подписчиками своими фото в купальнике или в коротком платье. Такую фигуру скрывать точно не стоит!

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