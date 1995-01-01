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    Виолетта – очаровательная подруга самого перспективного вратаря России

    3 июня, 18:01
    Главная болельщица Евгения Латышонка.

    Евгений Латышонок стал одним из главных открытий минувшего сезона в РПЛ. 25-летний вратарь провел немало удачных матчей за «Балтику», его спасения регулярно попадали в подборку самых ярких эпизодов тура. Во многом благодаря надежной игре голкипера команда из Калининграда впервые в своей истории добралась до финала Кубка России, обыграв по пути московский «Спартак». Но свою главную задачу на сезон – остаться в Премьер-Лиге – «Балтика» так и не решила.

    Вполне возможно, что уже этим летом Латышонок пойдет на повышение – СМИ не раз сообщали об интересе к вратарю со стороны топ-клубов. Похоже, игроку предстоит принять непростое решение: остаться в Калининграде и сохранить статус одного из лидеров «Балтики» или рискнуть и отправиться в новую команду, где вновь придется доказывать свою состоятельность. К счастью у вратаря есть подруга, которая поддержит его в любых начинаниях и поможет советом.

    Знакомьтесь: Виолетта – очаровательная девушка Евгения Латышонка. Судя по информации в соцсетях, пара образовалась в конце 2018-го года. Тогда Латышонок еще только разгонял свою карьеру, играя то за «Краснодар-2», то за «Краснодар-3». Виолетта всегда была рядом. В 2019-м она отправилась с ним в Калининград после того, как голкипер подписал контракт с «Балтикой». Красотка посещает все домашние матчи своего возлюбленного. А еще – делится с подписчиками соблазнительными фото. Смотрите сами!

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    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Комментарии (8)
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    The only one
    1717428338
    продолжаем выставку рядом футбольных красоток
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    Semenycch
    1717429266
    А есть хоть одно фото, где она ничего из себя не воображает?
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    kvm
    1717430713
    шлюба очередная...
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    FCSpartakM
    1717431668
    25 лет - перспективный. ХАХАХА
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    Бобссон
    1717487251
    А эта здесь зачем???
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1717590625
    А хоть у кого то из спортсменов есть жена, которая занимается полезном трудом:врач, ученая, педагог итд.?
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