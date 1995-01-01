Виолетта – очаровательная подруга самого перспективного вратаря России

Главная болельщица Евгения Латышонка.

Евгений Латышонок стал одним из главных открытий минувшего сезона в РПЛ. 25-летний вратарь провел немало удачных матчей за «Балтику», его спасения регулярно попадали в подборку самых ярких эпизодов тура. Во многом благодаря надежной игре голкипера команда из Калининграда впервые в своей истории добралась до финала Кубка России, обыграв по пути московский «Спартак». Но свою главную задачу на сезон – остаться в Премьер-Лиге – «Балтика» так и не решила.

Вполне возможно, что уже этим летом Латышонок пойдет на повышение – СМИ не раз сообщали об интересе к вратарю со стороны топ-клубов. Похоже, игроку предстоит принять непростое решение: остаться в Калининграде и сохранить статус одного из лидеров «Балтики» или рискнуть и отправиться в новую команду, где вновь придется доказывать свою состоятельность. К счастью у вратаря есть подруга, которая поддержит его в любых начинаниях и поможет советом.

Знакомьтесь: Виолетта – очаровательная девушка Евгения Латышонка. Судя по информации в соцсетях, пара образовалась в конце 2018-го года. Тогда Латышонок еще только разгонял свою карьеру, играя то за «Краснодар-2», то за «Краснодар-3». Виолетта всегда была рядом. В 2019-м она отправилась с ним в Калининград после того, как голкипер подписал контракт с «Балтикой». Красотка посещает все домашние матчи своего возлюбленного. А еще – делится с подписчиками соблазнительными фото. Смотрите сами!

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