Мбаппе не cмог оторвать взгляд от сексуальной брюнетки – в соцсетях быстро нашли ее страницу

Красотка стала популярной за считанные часы.

Килиан Мбаппе вот-вот официально сменит клубную прописку. Форвард уже объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Болельщики из Мадрида с нетерпением ждут француза. Мбаппе, как утверждают, уже подписал соглашение с «Реалом».

На днях Килиан был замечен в Каннах. Футболист отдыхал в одном из шикарных отелей. Мбаппе и его бывший одноклубник Усман Дембеле весело проводили время в большой компании. Судя по размещенному в соцсетях видео, на вечеринке гостям разливали дорогое шампанское. Правда, рядом с футболистами стояла лишь бутылка с минеральной водой.

Неизвестно, о чем разговаривали Килиан и Усман. Но в какой-то момент Мбаппе остановил свой взгляд на длинноволосой девушке в коротком платье, которая размахивала французским флагом в паре метров от игроков. Незнакомка явно привлекла внимание форварда. Видеоролик завирусился, и пользователи довольно быстро нашли ту самую брюнетку.

Ее зовут Леа, за пару дней количество подписчиков девушки увеличилось во множество раз. До публикации видео на нее были подписаны 10 тысяч человек, сейчас – 146 тысяч, и эта цифра постоянно растет. Вот такой вот «эффект Мбаппе»! Впрочем, Леа точно заслуживает внимания – ее лента пестрит шикарными фотографиями. Поставили бы лайк такой красотке?

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