Скарлетт Гартманн: жена самого несчастного футболиста в мире

Его победы в Лиге чемпионов ждут все.

Марко Ройс вскоре покинет Дортмунд. Главный ветеран команды готовится провести свой прощальный матч за «Боруссию». Красивая история длиной в 12 сезонов завершится на стадионе «Уэмбли». Ройс и его товарищи постараются обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов.

Прощание Марко с домашней ареной «Боруссии» уже состоялось и вышло эпичным – хавбек забил свой сотый гол на «Сигнал Идуна Парке» изумительным ударом со штрафного. Дортмунд победил «Дармштадт» со счетом 4:0, а капитан записал на свой счет еще и голевую передачу. А потом порадовал зрителей на трибунах бесплатным пивом – оплатил выпивку для всех желающих.

Как игрок переживает уход из родной команды? Мы можем лишь предполагать. Но в одном сомневаться не приходится: рядом с ним есть женщина, которая способна залечить душевные раны Марко. Знакомьтесь: Скарлетт Гартманн, очаровательная жена Ройса.

Девушка родилась в 1993-м. Она моложе мужа на четыре года. Пара неохотно делится подробностями личной жизни. Вот, что мы знаем о возлюбленной футболиста: Скарлетт – успешная модель, обожающая верховую езду. В своем хобби она настолько успешна, что даже заслужила похвалу от Томаса Мюллера и его супруги – больших любителей конного спорта. У Марко и Скарлетт подрастает дочка. По всей видимости, семью скоро ждет переезд – пишут, что Ройс интересен клубу МЛС «Интер Майами». Но сначала хавбек постарается порадовать своих прекрасных болельщиц победой в Лиге чемпионов.

Фото: соцсети Скарлетт Гартманн

Нагоре Аранбуру: как выглядит жена самого успешного тренера 2024 года

Девушка Джуда Беллингема: сексуальная модель, которая старше игрока «Реала» на 5 лет

Игроки «Реала» женаты на очаровательных сестрах-близняшках: фото