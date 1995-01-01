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    Скарлетт Гартманн: жена самого несчастного футболиста в мире

    Сегодня, 13:14
    Его победы в Лиге чемпионов ждут все.

    Марко Ройс вскоре покинет Дортмунд. Главный ветеран команды готовится провести свой прощальный матч за «Боруссию». Красивая история длиной в 12 сезонов завершится на стадионе «Уэмбли». Ройс и его товарищи постараются обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов.

    Прощание Марко с домашней ареной «Боруссии» уже состоялось и вышло эпичным – хавбек забил свой сотый гол на «Сигнал Идуна Парке» изумительным ударом со штрафного. Дортмунд победил «Дармштадт» со счетом 4:0, а капитан записал на свой счет еще и голевую передачу. А потом порадовал зрителей на трибунах бесплатным пивом – оплатил выпивку для всех желающих.

    Как игрок переживает уход из родной команды? Мы можем лишь предполагать. Но в одном сомневаться не приходится: рядом с ним есть женщина, которая способна залечить душевные раны Марко. Знакомьтесь: Скарлетт Гартманн, очаровательная жена Ройса.

    Девушка родилась в 1993-м. Она моложе мужа на четыре года. Пара неохотно делится подробностями личной жизни. Вот, что мы знаем о возлюбленной футболиста: Скарлетт – успешная модель, обожающая верховую езду. В своем хобби она настолько успешна, что даже заслужила похвалу от Томаса Мюллера и его супруги – больших любителей конного спорта. У Марко и Скарлетт подрастает дочка. По всей видимости, семью скоро ждет переезд – пишут, что Ройс интересен клубу МЛС «Интер Майами». Но сначала хавбек постарается порадовать своих прекрасных болельщиц победой в Лиге чемпионов.

    Фото: соцсети Скарлетт Гартманн

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    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Комментарии (4)
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    MazaiNN
    1716460395
    ...А потом порадовал зрителей на трибунах бесплатным пивом – оплатил выпивку для всех желающих... Вроде мелочь а приятно.
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    Taps
    1716462306
    Приятная бабёнка ...
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    АлексМак
    1716462328
    доска
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    spam2009
    1716465996
    мордашка ничего, мышцов бы на попке нажрать чутка, жалко смотреть))
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