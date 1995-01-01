Игроки «Реала» женаты на очаровательных сестрах-близняшках: фото

Двойная поддержка для Хоселу и Карвахаля.

Даниэль Карвахаль и Хоселу знакомы уже очень много лет. Парни почти одновременно пришли во вторую команду «Реала» – «Кастилью». Карьера Карвахаля в Мадриде получается долгой и успешной. Защитник закрепился в основном составе и стал важным для «Реала» игроком. Хоселу в основу не взяли. Он сменил чуть ли не десяток команд, а потом вновь получил шанс в самом знаменитом клубе мира. В этом сезоне форвард стал героем Мадрида – вышел на замену против «Баварии», оформил дубль в самой концовке и помог «Реалу» выйти в финал Лиги чемпионов.

Карвахаль и Хоселу не только одноклубники, но и родственники – зятья. Их жены – сестры-близняшки Дафна и Мелани Каньисарес. Девушки родились на острове Мальорка. Но на испанок они не похожи, что легко объяснить их нидерландским происхождением.

Мелани замужем за Хоселу. Пара сыграла свадьбу в 2016-м. Красотка ведет семейный блог – у нее более 38 тысяч подписчиков.

Возлюбленная Карвахаля Дафна работала стюардессой и моделью, а сейчас возглавляет компанию, организующую свадьбы и светские мероприятия. Ее аудитория в соцсетях составляет порядка 170 тысяч подписчиков. Даниэль и Дафна стали мужем и женой летом 2022-го года.

И у той, и у другой пары по двое детей. Отец девушек, Луисми Каньисарес, обожает и того, и другого зятя. «Хоселу – негодяй! Конечно, в хорошем смысле, – рассказывает мужчина. Он очарователен, мы все его любим, в семье он главный шутник. Дани более серьезен. Настоящий бизон, он великолепен, в мире нет такого правого защитника, как Даниэль». Впереди у парней из «Реала» – финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Можно не сомневаться, что сестры Каньисарес обеспечат мужьям двойную поддержку!

Фото: соцсети Дафны и Мелани Каньисарес

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