Дочь чемпиона мира чуть не забанили в соцсетях из-за откровенных фото

Джейди Лебеф знает, как порадовать свою аудиторию.

Если вы давно следите за футболом и застали золотой период сборной Франции конца 90-х и начала 2000-х годов, то должны помнить бритоголового защитника Франка Лебефа. С национальной командой он выигрывал чемпионат мира и Европы, с «Челси» – Кубок обладателей Кубков, со «Страсбуром» – Кубок Интертото. Завершив игровую карьеру, Франк стал актером, снялся в полутора десятках фильмов, пробовал себя в качестве кинопродюсера.

Дочь бывшего футболиста, Джейди, точно не уступает своему отцу в популярности. Девушка работает моделью и активно ведет соцсети: у нее почти 250 тысяч подписчиков. Джейди радует аудиторию откровенными фотографиями. Однажды ее страницу чуть не заблокировали из-за неприемлемого, по мнению админов, контента. А вы бы забанили такую красотку?

Фото: соцсети Джейди Лебеф

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