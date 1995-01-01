Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Девушка дня Все блоги -

    Дочь чемпиона мира чуть не забанили в соцсетях из-за откровенных фото

    25 апреля, 10:44
    Джейди Лебеф знает, как порадовать свою аудиторию.

    Если вы давно следите за футболом и застали золотой период сборной Франции конца 90-х и начала 2000-х годов, то должны помнить бритоголового защитника Франка Лебефа. С национальной командой он выигрывал чемпионат мира и Европы, с «Челси» – Кубок обладателей Кубков, со «Страсбуром» – Кубок Интертото. Завершив игровую карьеру, Франк стал актером, снялся в полутора десятках фильмов, пробовал себя в качестве кинопродюсера.

    Дочь бывшего футболиста, Джейди, точно не уступает своему отцу в популярности. Девушка работает моделью и активно ведет соцсети: у нее почти 250 тысяч подписчиков. Джейди радует аудиторию откровенными фотографиями. Однажды ее страницу чуть не заблокировали из-за неприемлемого, по мнению админов, контента. А вы бы забанили такую красотку?

    Фото: соцсети Джейди Лебеф

    У популярного ютуб-шоу новая ведущая: болельщица «Спартака», бывшая фигуристка и обладательница пышных форм

    У Промеса новая девушка – работала стриптизершей, а теперь выкладывает соблазнительные фото в купальнике

    Украинская красотка – девушка лучшего футболиста чемпионата Испании

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SuperNils
    1714032211
    А что тут откровенного? Обычные купальники.
    Ответить
    acor94
    1714033560
    Добавьте опцию, пожаловаться на новость. Или разбейте на категории, чтоб люди могли выбирать, что появляется в новостях. Это не новости, а непотреблятсво.
    Ответить
    АлексМак
    1714038132
    ...а где здесь откровенное? Просто норм. коза.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+