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    Девушка дня Все блоги -

    У популярного ютуб-шоу новая ведущая: болельщица «Спартака», бывшая фигуристка и обладательница пышных форм

    Сегодня, 09:16
    Это уже не просто футбол, брат.

    Известная телеведущая Яна Ромашкина покинула проект «Это футбол, брат». Девушка вышла замуж за Наира Тикнизяна и взяла бессрочный отпуск. Но Яне уже подобрали замену. Любители фигурного катания наверняка знают спортсменку, занявшую вакантное место. Для всех остальных рассказываем: это Анастасия Скопцова.

    Красотке 23 года, она много лет выступала в танцах на льду вместе с Кириллом Алешиным. Они выигрывали чемпионат мира, России и финал Гран-При среди юниоров. На взрослом уровне у этой спортивной пары все сложилось не столь успешно. В 2021-м Скопцова и Алешин объявили о завершении спортивной карьеры. Анастасия ушла в сферу медиа – вела популярный ютуб-канал «Фигурка» от Sport24. И вот теперь стала ведущей футбольного проекта.

    Девушка отлично смотрится в кадре. А еще она обожает футбол и часто ходит на матчи своего любимого московского «Спартака». Ну и не забывает делиться с подписчиками яркими фото в купальнике. Смотри и наслаждайся, брат!

    Фото: соцсети Анастасии Скопцовой

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