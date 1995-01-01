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    Эффектная бразильянка, которая встречается с будущей звездой «Реала»

    Сегодня, 07:47
    19-летняя девушка Эндрика.

    Эндрик наконец-то показал фанатам свою девушку.

    17-летний нападающий провел отличный сезон – стал вместе с «Палмейрасом» чемпионом Бразилии и подтвердил свои бомбардирские способности. На недавней церемонии вручения главных наград сезона юноша получил сразу две статуэтки – как открытие года в Бразилии и автор самого красивого забитого мяча.

    Радость с Эндриком разделила его очаровательная спутница. Впервые игрок появился на публике в сопровождении модели и инфлюэнсера Габриэли Миранды. Блондинке 19 лет. Ее уже не раз замечали на домашних матчах «Палмейраса». Красотка регулярно делится с подписчиками эффектными фотографиями в нижнем белье.

    Возможно, уже следующим летом Габриэль будет радовать фанатов своими фото, сделанными на «Сантьяго Бернабеу».

    Фото: соцсети Габриэли Миранды

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    Чермындыр
    1704960284
    Ей на вид лет 30
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