Эффектная бразильянка, которая встречается с будущей звездой «Реала»

19-летняя девушка Эндрика.

Эндрик наконец-то показал фанатам свою девушку.

17-летний нападающий провел отличный сезон – стал вместе с «Палмейрасом» чемпионом Бразилии и подтвердил свои бомбардирские способности. На недавней церемонии вручения главных наград сезона юноша получил сразу две статуэтки – как открытие года в Бразилии и автор самого красивого забитого мяча.

Радость с Эндриком разделила его очаровательная спутница. Впервые игрок появился на публике в сопровождении модели и инфлюэнсера Габриэли Миранды. Блондинке 19 лет. Ее уже не раз замечали на домашних матчах «Палмейраса». Красотка регулярно делится с подписчиками эффектными фотографиями в нижнем белье.

Возможно, уже следующим летом Габриэль будет радовать фанатов своими фото, сделанными на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: соцсети Габриэли Миранды

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