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Пышногрудая красотка по имени Татьяна – она встречается с вратарем «Арсенала»

Болельщики «Арсенала» часто ругают своего вратаря за результативные ошибки. Впрочем, у Райи есть фанатка, которая поддерживает голкипера даже после очень неудачных матчей.

Актриса и модель Татьяна Трубуль привлекла внимание СМИ во время презентации игрока в лондонском клубе. Девушка хотела сделать фото со своим парнем, который только что подписал контракт. На помощь пришел главный тренер команды Мигель Артета. Он взял у красотки телефон и сделал несколько снимков под одобрительный смех журналистов.

Татьяна Трубуль, как и Давид Райя, родом из Барселоны. Пышногрудая испанка следит за своей фигурой – активно занимается спортом а еще обожает британскую хеви-метал группу Iron Maiden.

Брюнетка регулярно делится с подписчиками своими фото в бикини. Пользователи соцсетей заметили любопытную деталь на одной из фотографий – Татьяна и Давид сделали парные татуировки в виде электрических лампочек.

Фото: соцсети Татьяны Трубуль

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Комментарии (3)
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upiter535
1702960857
Плять,все на одно лицо!
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Руслан за Спартак
1702962082
Эти не для жизни совместной,а для кошелька. Вратарь завтра перестанет денег давать,она его нафиг пошлет и уйдет другому. Только бизнес и больше ничего
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