Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Девушка дня Все блоги -

    Пышногрудая красотка по имени Татьяна – она встречается с вратарем «Арсенала»

    18 декабря, 15:02
    Девушка, покорившая сердце Давида Райи.

    Болельщики «Арсенала» часто ругают своего вратаря за результативные ошибки. Впрочем, у Райи есть фанатка, которая поддерживает голкипера даже после очень неудачных матчей.

    Актриса и модель Татьяна Трубуль привлекла внимание СМИ во время презентации игрока в лондонском клубе. Девушка хотела сделать фото со своим парнем, который только что подписал контракт. На помощь пришел главный тренер команды Мигель Артета. Он взял у красотки телефон и сделал несколько снимков под одобрительный смех журналистов.

    Татьяна Трубуль, как и Давид Райя, родом из Барселоны. Пышногрудая испанка следит за своей фигурой – активно занимается спортом а еще обожает британскую хеви-метал группу Iron Maiden.

    Брюнетка регулярно делится с подписчиками своими фото в бикини. Пользователи соцсетей заметили любопытную деталь на одной из фотографий – Татьяна и Давид сделали парные татуировки в виде электрических лампочек.

    Фото: соцсети Татьяны Трубуль

    Восхитительная девушка Мбаппе: с кем встречается главная звезда футбола

    Дочь известного английского футболиста стала популярнее отца – из-за своей красоты

    Обаятельная «Мисс Италия-2019», покорившая сердце еще одного игрока Серии А

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      Руслан за Спартак 21 час назад

      Эти не для жизни совместной,а для кошелька. Вратарь завтра перестанет денег давать,она его нафиг пошлет и уйдет другому. Только бизнес и больше ничего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      upiter535 21 час назад

      Плять,все на одно лицо!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20980

      ilichkadr > upiter535 20 часов назад

      Это вывели такую породу специально, чтобы кошельки бестолковым футболистам опустошать. Что-то типа аватара, научено изъясняться на местном языке.

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+