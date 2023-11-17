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Дочь известного английского футболиста стала популярнее отца – из-за своей красоты

Вы точно помните Майкла Оуэна. «Золотой мальчик» английского футбола заблистал в «Ливерпуле», но так и не смог выйти на другой уровень после трансфера в «Реал». Сейчас Оуэн не тренирует, но регулярно появляется на британском ТВ как эксперт. Но большой популярности на телевидении добилась его дочь Джемма.

Джемма Оуэн – модель. Она участвует в фотосессиях для брендов, в реалити-шоу (например, снималась в британской версии «Дома-2»), однажды даже станцевала стриптиз в танцевальной программе. Майкл стесняется такой популярности дочери, но говорит: «Она не перегибает палку. Джемма очень красивая, действует в рамках правил. Я горжусь ее популярностью».

Фото: соцсети Джеммы Оуэн

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Комментарии (7)
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AZ
1700225362
Страшная. А насчет популярности - чего добился Майкл, а чего она? Тут по-моему все очевидно...
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Fialet
1700239656
Вот такая она, гейропа... Прошманндовка с надутыми губищами ценится больше, чем известный спортсмен.
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nemolod
1700336788
Ну насчет красоты-это на любителя....
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Ziklop
1700339511
может в юности она и была симпатичной, сейчас нарисованная страшная ...лять!
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russkiisergei
1700342317
она утюг целовала?
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neveldomha
1700349967
Я на точно таких насмотрелся в Тае на вокинстрит.
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Benifacto
1700380021
хотя бы вначале оригинал показали....а так нарисованная....
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