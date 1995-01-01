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    Дочь известного английского футболиста стала популярнее отца – из-за своей красоты

    17 ноября, 15:14
    Невероятная красотка Джемма Оуэн.

    Вы точно помните Майкла Оуэна. «Золотой мальчик» английского футбола заблистал в «Ливерпуле», но так и не смог выйти на другой уровень после трансфера в «Реал». Сейчас Оуэн не тренирует, но регулярно появляется на британском ТВ как эксперт. Но большой популярности на телевидении добилась его дочь Джемма.

    Джемма Оуэн – модель. Она участвует в фотосессиях для брендов, в реалити-шоу (например, снималась в британской версии «Дома-2»), однажды даже станцевала стриптиз в танцевальной программе. Майкл стесняется такой популярности дочери, но говорит: «Она не перегибает палку. Джемма очень красивая, действует в рамках правил. Я горжусь ее популярностью».

    Фото: соцсети Джеммы Оуэн

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    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1820

      Benifacto 19 ноября, 10:47

      хотя бы вначале оригинал показали....а так нарисованная....

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      Рейтинг: +5523

      neveldomha 19 ноября, 02:26

      Я на точно таких насмотрелся в Тае на вокинстрит.

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      Рейтинг: +273

      russkiisergei 19 ноября, 00:18

      она утюг целовала?

      5
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      Рейтинг: +5483

      Ziklop 18 ноября, 23:31

      может в юности она и была симпатичной, сейчас нарисованная страшная ...лять!

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      Рейтинг: +2899

      nemolod 18 ноября, 22:46

      Ну насчет красоты-это на любителя....

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      Рейтинг: +2559

      Fialet 17 ноября, 19:47

      Вот такая она, гейропа... Прошманндовка с надутыми губищами ценится больше, чем известный спортсмен.

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      Рейтинг: +3493

      AZ 17 ноября, 15:49

      Страшная. А насчет популярности - чего добился Майкл, а чего она? Тут по-моему все очевидно...

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