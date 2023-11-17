Дочь известного английского футболиста стала популярнее отца – из-за своей красоты

Вы точно помните Майкла Оуэна. «Золотой мальчик» английского футбола заблистал в «Ливерпуле», но так и не смог выйти на другой уровень после трансфера в «Реал». Сейчас Оуэн не тренирует, но регулярно появляется на британском ТВ как эксперт. Но большой популярности на телевидении добилась его дочь Джемма.

Джемма Оуэн – модель. Она участвует в фотосессиях для брендов, в реалити-шоу (например, снималась в британской версии «Дома-2»), однажды даже станцевала стриптиз в танцевальной программе. Майкл стесняется такой популярности дочери, но говорит: «Она не перегибает палку. Джемма очень красивая, действует в рамках правил. Я горжусь ее популярностью».

Фото: соцсети Джеммы Оуэн

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