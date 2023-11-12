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Восхитительная девушка Мбаппе: с кем встречается главная звезда футбола

«Я не хочу говорить о личной жизни. Думаю, фанатам и журналистам больше интересна моя игра и моя результативность на поле. И, возможно, мои отношения с партнерами по команде и тренерами. Девушки? Не волнуйтесь, с романтикой в моей жизни все в порядке. Но я очень слежу, чтобы именно футбол был на первом плане. Только так я смогу достичь успехов. Для отношений у меня пока лишь немного свободного времени».

Мбаппе очень аккуратен в раскрытии фактов о личной жизни. На всех публичных мероприятиях он появляется один (даже на недавней церемонии вручения «Золотого мяча»), в соцсети в основном публикует только футбольный и спонсорский контент, в интервью общается сдержанно (и только про футбол). Но все же слухи связывают его с некоторыми девушками. Например, сейчас мелькает информация, что Мбаппе состоит в отношениях с Роуз Бертрам. Бертрам работает моделью с 13 лет, год назад она участвовала в фотосессии у того же фотографа, что и Мбаппе. А еще журналисты видели их вместе в Париже.

Бертрам 29 лет. Раньше она встречалась с бывшим защитником «ПСЖ» Грегори ван дер Вилем, от романа с которым у нее остался ребенок. Сейчас слухи связывают ее с Мбаппе, но ни Килиан, ни она не комментируют их.

Фото: соцсети Роуз Бертрам

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ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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spam2009
1699807228
Чем старше женщина, тем вкуснее борщ
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Купа Купыч
1699811502
Теперь она встречается с Бомбардиром.
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Дядя Серёжа
1699868131
Они их всех в одном сиськоинкубаторе берут
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raritet
1701352293
Мбапистая.
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мароко
1703994723
очередной, говномес?
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