Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Девушка дня Все блоги -

    Восхитительная девушка Мбаппе: с кем встречается главная звезда футбола

    12 ноября, 18:23
    Пара скрывает отношения.

    «Я не хочу говорить о личной жизни. Думаю, фанатам и журналистам больше интересна моя игра и моя результативность на поле. И, возможно, мои отношения с партнерами по команде и тренерами. Девушки? Не волнуйтесь, с романтикой в моей жизни все в порядке. Но я очень слежу, чтобы именно футбол был на первом плане. Только так я смогу достичь успехов. Для отношений у меня пока лишь немного свободного времени».

    Мбаппе очень аккуратен в раскрытии фактов о личной жизни. На всех публичных мероприятиях он появляется один (даже на недавней церемонии вручения «Золотого мяча»), в соцсети в основном публикует только футбольный и спонсорский контент, в интервью общается сдержанно (и только про футбол). Но все же слухи связывают его с некоторыми девушками. Например, сейчас мелькает информация, что Мбаппе состоит в отношениях с Роуз Бертрам. Бертрам работает моделью с 13 лет, год назад она участвовала в фотосессии у того же фотографа, что и Мбаппе. А еще журналисты видели их вместе в Париже.

    Бертрам 29 лет. Раньше она встречалась с бывшим защитником «ПСЖ» Грегори ван дер Вилем, от романа с которым у нее остался ребенок. Сейчас слухи связывают ее с Мбаппе, но ни Килиан, ни она не комментируют их.

    Фото: соцсети Роуз Бертрам

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    Скай Бри – звезда OnlyFans, которой пишут футболисты «Манчестер Юнайтед»

    Эту сногсшибательную блондинку ловили на яхте с Ди Каприо, а теперь она встречается с игроком «Сити»

    Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?

    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6202

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Они их всех в одном сиськоинкубаторе берут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Купа Купыч 17 часов назад

      Теперь она встречается с Бомбардиром.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2354

      spam2009 18 часов назад

      Чем старше женщина, тем вкуснее борщ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      googlechromovvkontakte 19 часов назад

      Раньше она встречалась с бывшим защитником «ПСЖ» Грегори ван дер Вилем, от романа с которым у нее остался ребенок. ======
      Алименты то к этому роману есть ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2833

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 19 часов назад

      Хорошо что у вас есть бульварные газеты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +105

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 18 часов назад

      Об чем ты Суворов ? Вся информация из статьи Бомбардира.
      Валера...Да ты то статью то хоть читал ? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2833

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 18 часов назад

      не, я читать не умею

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2354

      spam2009 > googlechromovvkontakte 18 часов назад

      переходящий приз что ли получается?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +105

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 18 часов назад

      Это видно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +105

      googlechromovvkontakte > spam2009 18 часов назад

      Типа того

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4690

      шахта Заполярная > spam2009 15 часов назад

      Все проще, деньги не пахнут, хоть с мартышкой, лишь бы бабки были у той мартышки.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+