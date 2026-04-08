Арбелоа верит в победу «Реала» над «Баварией» в Мюнхене

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о шансах своей команды пройти дальше в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала «Мадрид» дома уступил «Баварии» со счетом 1:2.

– Чуть больше удачи – и мы могли избежать такого второго тайма. Мы допустили две ошибки, теряя мяч, чего нельзя было делать, и мы это обсуждали [перед матчем], а против таких соперников за это приходится платить. Ответный гол вселяет в нас надежду. Если кто-то и способен победить в Мюнхене, то это «Реал».

– Нойер признан лучшим игроком матча. Не лучшая ли это новость перед ответной игрой?

– Не знаю, лучшая ли, но она говорит о том, что мы можем их огорчить. Этот матч научит нас многому. Мы не смогли подготовиться к нему должным образом. Они же приехали сюда более цельной командой, они дольше играют вместе.

Тот, кто не верит [в успех], может остаться в Мадриде. У меня есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: «Мы там победим».

– Как вам игра Мбаппе?

– Он был очень сосредоточен на игре, постоянно угрожал воротам соперника. Этот тот Мбаппе, которого мы хотим видеть, тот Мбаппе, которым он сам хочет быть каждый день.

– Каррерас страдал, играя против Олисе.

– Он играл против одного из лучших футболистов мира – это нелегко. Моя уверенность в Альваро остается непоколебимой, он извлечет урок из сегодняшнего матча. Те их нас, кто играли на фланге обороны, знают, как это сложно. Но Альваро – игрок «Реала» настоящего и будущего.