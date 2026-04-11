Бубнов назвал единственного вратаря в мире, который лучше Нойера

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на перформанс голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Мюнхенцы выиграли в Мадриде со счетом 2:1.

Нойер совершил девять сейвов.

Ответная встреча запланирована на 15 апреля.

«Нойер был лучшим вратарем мира. Если бы не Нойер, то «Бавария» не выиграла бы у «Реала».

Нойер – это 50 процентов команды, как в хоккее. Это очень много.

Я выше Нойера ставлю только Куртуа. На мой взгляд, у Куртуа физические данные лучше», – сказал Бубнов.