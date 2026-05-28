Аршавин сказал, встретится ли с Сафоновым на финале Лиги чемпионов

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о возможной встрече с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым во время финала Лиги чемпионов.

«Специально там никто встречаться не будет. Но если после игры удастся в подтрибунном помещении или где-то еще встретиться, то, конечно. А так – нет. Для меня фаворитом является ПСЖ, но я буду болеть за «Арсенал», – сказал Аршавин.