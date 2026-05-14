«Арсенал» проявил жадность перед финалом Лиги чемпионов

«Арсенал» решил не тратить деньги на отправку сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов.
По информации The Telegraph, клубный персонал поедет на матч с «ПСЖ» за свой счет. Каждый сотрудник заплатит 859 фунтов стерлингов.
При этом «ПСЖ» сам заплатит за визит сотен своих сотрудников на матч.
- Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» защищает титул.
- «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
- После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
