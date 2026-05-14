«Арсенал» проявил жадность перед финалом Лиги чемпионов

«Арсенал» решил не тратить деньги на отправку сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов.

По информации The Telegraph, клубный персонал поедет на матч с «ПСЖ» за свой счет. Каждый сотрудник заплатит 859 фунтов стерлингов.

При этом «ПСЖ» сам заплатит за визит сотен своих сотрудников на матч.