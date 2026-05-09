«ПСЖ» совершил благородный поступок перед финалом ЛЧ

Сотни сотрудников «ПСЖ» бесплатно отправятся на финал Лиги чемпионов против «Арсенала».
«Пари Сен-Жермен» решил предоставить сотрудникам клуба бесплатный проезд и билеты на финал Лиги чемпионов в Будапеште.
В прошлом году 500 сотрудников клуба отправились на финал в Мюнхене по той же схеме. Они также получили коллективную премию от игроков.
- Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» защищает титул.
- «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
- После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо