«ПСЖ» совершил благородный поступок перед финалом ЛЧ

Сотни сотрудников «ПСЖ» бесплатно отправятся на финал Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Пари Сен-Жермен» решил предоставить сотрудникам клуба бесплатный проезд и билеты на финал Лиги чемпионов в Будапеште.

В прошлом году 500 сотрудников клуба отправились на финал в Мюнхене по той же схеме. Они также получили коллективную премию от игроков.