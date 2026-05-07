Во Франции раскрыли, почему Сафонов часто выбивал мяч в аут в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал нестандартную установку вратарю Матвею Сафонову в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).
Испанец попросил голкипера намеренно выбивать мяч в аут в сторону правого фланга соперника.
Идея была в том, чтобы игрокам «ПСЖ» было удобнее прессинговать Майкла Олисе.
В итоге Сафонов сделал около 10 выносов, половина из которых ушла за боковую линию.
- «ПСЖ» прошел «Баварию» и сыграет во втором финале ЛЧ подряд.
- Соперником парижан 30 мая будет «Арсенал».
- Сафонов – первый российский футболист в истории, дважды вышедший в финал Лиги чемпионов.
- Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале за ответную игру с «Баварией».
Источник: Le Parisien