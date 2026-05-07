  • Компани высказался о судействе в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Компани высказался о судействе в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Вчера, 08:51
6

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани остался недоволен судейством в матче с «ПСЖ».

  • Мюнхенцы сыграли в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов со счетом 1:1. Общий счет голов – 5:6.
  • Встречу обслуживал главный арбитр Жоау Пиньейру.

«Нам нужно посмотреть на некоторые эпизоды, которые были решены арбитрами в двух матчах. Это никогда не будет оправданием всего происходящего, но это важно. Если посмотреть оба матча, то, наверное, слишком многое было против нас.

Насчет ситуаций с рукой – я понимаю правила. В первом матче мяч сначала попал [Дэвису] в тело, а потом в руку, но судьи сказали, что из-за траектории подачи это пенальти.

Во втором матче рука Жоау Невеша была поднята, мяч в нее попал. Но из-за того, что это был пас от партнера, пенальти не назначен. Однако если посмотреть на оба эпизода, то при наличии хоть капли здравого смысла становится просто смешно. Это абсурд, как бы там ни было. Это не объясняет весь матч, но в итоге все решил один гол.

Дальше – вторая желтая карточка [Нуну Мендешу]. Мне показалось, что арбитр уже хотел ее показать, но потом отдернул руку, потому что понял, что уже выносил предупреждение, и не захотел его удалять. Он передумал и показал желтую в другую сторону.

Я посмотрел несколько повторов и не увидел, чтобы Конрад Лаймер сыграл рукой. Они говорят, что игра рукой была, поэтому не знаю», – сказал Компани.

Источник: BBC
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778133647
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА судья германофоб, два пенальти не назначил, не удалил за вторую жёлтую игрока ПСЖ ⚽
Ответить
TomskFan
1778134660
после драки кулаками не машут
Ответить
potaplamix
1778135902
Garrincha58
1778137323
Пенальти может и не стоило назначать, а вот Мендеша следовало удалить. У судьи смелости не хватило типа он испортил игру и тд и тп. Немцам надо было агрессивней играть особенно Олисе играл в этот вечер очень плохо лучшим был Диас. Проиграли по делу. ПСЖ и Бавария примерно одного уровня команды, но кто то должен был пройти дальше....
Ответить
mutabor0992
1778140107
судья-пЯтух!И вся семья его ОПУЩЕННАЯ!!!Запретить въезд в Германию.
Ответить
