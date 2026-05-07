  Стала известна оценка Сафонова за ответный матч с «Баварией»

Стала известна оценка Сафонова за ответный матч с «Баварией»

Вчера, 08:58
9

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил высокую оценку за ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией».

Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале.

Встреча в Мюнхене завершилась вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей команда Луиса Энрике оказалась сильнее – 6:5, благодаря чему вышла в финал турнира.

Среди футболистов «ПСЖ» выше Сафонова были оценены только Вильян Пачо, Уоррен Заир-Эмери и Хвича Кварацхелия. Все трое получили от L’Équipe по 8 баллов.

  • 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он, за исключением последней встречи с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
  • В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.

Источник: L’Equipe
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Сафонов Матвей
Комментарии (9)
Foxitkuban
1778133827
Сейчас набегут "специалисты", будут скулить что вся футбольная общественность тупые, что Сафонов "дырка" и что в футболе разбираются только они)))
alefreddy
1778134444
прижился и хорошо
TomskFan
1778134698
главное вышли в финал и этот финал будет для сафонова и команды
Интерес
1778141815
...а "Франс футбол" самую низшую в команде поставил-6 баллов."...чёрт их,Климовых,поймёшь!".
