Стала известна оценка Сафонова за ответный матч с «Баварией»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил высокую оценку за ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией».

Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале.

Встреча в Мюнхене завершилась вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей команда Луиса Энрике оказалась сильнее – 6:5, благодаря чему вышла в финал турнира.

Среди футболистов «ПСЖ» выше Сафонова были оценены только Вильян Пачо, Уоррен Заир-Эмери и Хвича Кварацхелия. Все трое получили от L’Équipe по 8 баллов.