Стала известна оценка Сафонова за ответный матч с «Баварией»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил высокую оценку за ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией».
Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале.
Встреча в Мюнхене завершилась вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей команда Луиса Энрике оказалась сильнее – 6:5, благодаря чему вышла в финал турнира.
Среди футболистов «ПСЖ» выше Сафонова были оценены только Вильян Пачо, Уоррен Заир-Эмери и Хвича Кварацхелия. Все трое получили от L’Équipe по 8 баллов.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он, за исключением последней встречи с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: L’Equipe