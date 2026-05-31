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Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва

31 мая, 13:54
8

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не сделал ни одного сейва в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Однако это не помешало парижанам второй раз подряд взять главный евротрофей.

Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.

  • «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
  • В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (8)
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1780225131
Так там на две команды 5 ударов в створ за весь матч, при этом, четыре у ПСЖ. Далеко не самый зрелищный финал был, в основном борьба.
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Цугундeр
1780225720
Да бросьте.) А то, что он башкой, в падении, распихал три пары ног(своих и чужих)) не считается?) А потом, при пенальти, стоял с такой ЧМТ, что все просто стеснялись бить по раненному человеку.)
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Xiko
1780228628
так в прошлых раундах ЛЧ Мотя выручал хорошо, в этом матче просто так вышло и слава богу, что Сафонов взял 2 кубок подряд. А как досталась победа - неважно. Победа, есть победа.
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