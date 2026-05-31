Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не сделал ни одного сейва в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Однако это не помешало парижанам второй раз подряд взять главный евротрофей.

Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.