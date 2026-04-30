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  • УЕФА опять не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на победу над «Баварией»

УЕФА опять не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на победу над «Баварией»

30 апреля, 18:58
17

УЕФА в соцсетях опубликовал символическую сборную недели. В ней вновь не оказалось россиянина Матвея Сафонова. Он выступает за «ПСЖ».

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Габриэл («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»), Марк Пубиль («Атлетико»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»).

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

  • Парижане дома выиграли с Сафоновым у «Баварии» со счетом 5:4.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

Фото: соцсети УЕФА

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (17)
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Интерес
1777565363
Так ясно же,что на этой стадии лучшим будет вратарь, не пропустивший ни одного гола(или минимум), а не заглотивший 4 штуки.Поражений на НОЛЬ не бывает,а ценность победы при астрономических цифрах забитых и пропущенных,нивелируется вторым. Так думает, оказывается, не только Акинфеев,которого все за это высказывание критиковали нещадно,(про ценность матча на НОЛЬ), но и ряд других "неправильных товарищей и господ".
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Красногвардейчик
1777566261
Ну какая сборная?!!!! по 4 за матч, лучшие не пропускают
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Император 1
1777566408
А что должны были
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Ollegator
1777566805
В этом матче, что Сафонов, Что Нойер были далеки от лучшего вратаря недели
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Боцман59rus
1777567470
_ при четырёх пропущеных это кого то удивило, кроме наших "специалистов"
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bset
1777568762
Комментарий удален пользователем
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Evgenijgerasimov607@gmail
1777570084
Сафону повезло ,что попал в ПСЖ,любой вратарь из тройки лучших в РПЛ, стоял бы не хуже в этой команде
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odessakmv
1777571999
а кого это может удивить кроме бомбовских недожурнашлюх???? даже Кафанов с Карпиным это понимают, т.к. им пофигу на сейвы или голы, а Мотя в этой игре очень плохо играл ногами - 90% выносов в аут....
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Psih86
1777573003
Ну понятно, что голкипер Арсенала, этот бедолага отбивал всё что можно.
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Dr Metal
1777576815
с 4 голами как его включать? сыграл бы на 0, включили бы, хотя Амбарного каждую неделю можно включать, он из Арийской расы
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