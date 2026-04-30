УЕФА опять не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на победу над «Баварией»

УЕФА в соцсетях опубликовал символическую сборную недели. В ней вновь не оказалось россиянина Матвея Сафонова. Он выступает за «ПСЖ».

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Габриэл («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»), Марк Пубиль («Атлетико»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»).

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

Парижане дома выиграли с Сафоновым у «Баварии» со счетом 5:4.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

Фото: соцсети УЕФА