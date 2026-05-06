Симеоне толкнул директора «Арсенала» в концовке полуфинала ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в перепалку со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой во время ответного полуфинала Лиги чемпионов.

На 95-й минуте итальянец подошел к боковой линии и начал жестами показывать арбитру Даниэлю Зиберту, добавившему пять минут, что матч пора завершать – он активно размахивал руками и указывал на запястье, имитируя часы.

Поведение Берты вызвало недовольство Симеоне: тренер толкнул Берту. Конфликт оперативно погасили представители штабов обеих команд, несмотря на прежние хорошие отношения между ними по работе в Мадриде.