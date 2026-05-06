Реакция Бубнова на выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги первого полуфинального противостояния ЛЧ-2025/26.
- «Арсенал» выбил «Атлетико» из турнира.
- Команда Микеля Артеты дома победила 1:0 после гостевой ничьей 1:1.
- Лондонцы в финале ЛЧ сыграют с «Баварией» или «ПСЖ».
«Считаю, что по качеству и философии футбола команда Артеты была выше, «Арсеналу» хватило одного реализованного момента.
Была настоящая бойня с первой до последней минуты, но слава богу, что в финале будет «Арсенал» – это даст нам значительно более интересное противостояние с «Баварией» или «ПСЖ», – сказал Бубнов.
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова