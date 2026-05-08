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  • Двое воспитанников Слуцкого сыграют в финале Лиги чемпионов

Двое воспитанников Слуцкого сыграют в финале Лиги чемпионов

8 мая, 14:07
4

«ПСЖ» и «Арсенал» вышли в финал Лиги чемпионов.

Это означает, что друг против друга сыграют двое воспитанников российского тренера Леонида Слуцкого. Речь о Хвиче Кварацхелии и Мартине Эдегоре.

Хвича был у Слуцкого в «Рубине», а Эдегор пересекался с российским тренером в нидерландском «Витессе».

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» защищает титул.

  • «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
  • После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
  • Слуцкий сейчас тренирует китайский «Шанхай Шэньхуа».

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПСЖ Арсенал Шанхай Шэньхуа Эдегор Мартин Кварацхелия Хвича Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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нейтральныйкакникто
1778241335
Воспитанники?????)))))
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biber.ru
1778242586
Кобелю пятая нога роднее.
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FFR
1778243041
Какие воспитанники??? Оба просто пересекались на короткий срок.
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Vitaga
1778351277
действительно Хвича показал себя звездой только в Рубине. до того ему лишь авансы выдавали мол будет топ игроком. и в этом заслуга Слуцкого
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