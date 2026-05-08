Двое воспитанников Слуцкого сыграют в финале Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» вышли в финал Лиги чемпионов.

Это означает, что друг против друга сыграют двое воспитанников российского тренера Леонида Слуцкого. Речь о Хвиче Кварацхелии и Мартине Эдегоре.

Хвича был у Слуцкого в «Рубине», а Эдегор пересекался с российским тренером в нидерландском «Витессе».

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» защищает титул.