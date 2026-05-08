Двое воспитанников Слуцкого сыграют в финале Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» вышли в финал Лиги чемпионов.
Это означает, что друг против друга сыграют двое воспитанников российского тренера Леонида Слуцкого. Речь о Хвиче Кварацхелии и Мартине Эдегоре.
Хвича был у Слуцкого в «Рубине», а Эдегор пересекался с российским тренером в нидерландском «Витессе».
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» защищает титул.
- «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
- После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
- Слуцкий сейчас тренирует китайский «Шанхай Шэньхуа».
Источник: «Бомбардир»