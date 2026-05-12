Назначены судьи на все финалы еврокубков

УЕФА объявил имена арбитров, которые будут обслуживать финальные матчи еврокубковых турниров сезона-2025/26.

На финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» назначен немец Даниэль Зиберт. Игра пройдет 30 мая в Будапеште.

На финале Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Фрайбургом» будет работать француз Франсуа Летексье. Команды разыграют трофей 20 мая в Стамбуле.

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций рассудит итальянец Маурицио Мариани. Матч в Лейпциге запланирован на 27 мая.