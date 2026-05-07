Сафонов выложил пост после выхода в финал Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира парижане прошли «Баварию» с общим счетом 6:5.
«Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов», – написал Сафонов в соцсетях.
- Сафонов – первый российский футболист в истории, дважды вышедший в финал Лиги чемпионов.
- Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале за ответную игру с «Баварией».
- Финал ЛЧ пройдет 30 мая в Будапеште.
