Сафонов выложил пост после выхода в финал Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира парижане прошли «Баварию» с общим счетом 6:5.

«Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов», – написал Сафонов в соцсетях.