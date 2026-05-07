Реакция Канчельскиса на второй подряд финал ЛЧ для Сафонова

Андрей Канчельскис высказался об успехах вратаря сборной России Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» во втором сезоне подряд дошел до финала ЛЧ.

Накануне парижане выбили из турнира «Баварию».

За трофей 30 мая они поспорят с «Арсеналом».

Сафонов был основным голкипером «ПСЖ» на всех стадиях плей-офф Лиги чемпионов-2025/26.

«Поздравляем, это здорово. Не побоялся конкуренции и уехал. Ему кричали, что он будет просиживать третьим номером в «ПСЖ». Молодец, красавец! Будем болеть, переживать в финале за него.

[Пример] для футболистов, чтобы не боялись уезжать, конкуренции. В данный момент для нас любой маленький успех в Европе – это большой плюс для всего российского футбола и российского спорта», – заявил Канчельскис.