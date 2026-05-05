Канчельскис спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов

Андрей Канчельскис рассказал, какие команды ожидает увидеть в финальном матче ЛЧ-2025/26.

Сегодня путевку в финал разыграют «Арсенал» и «Атлетико» (ничья 1:1 в первой встрече).

Завтра будет ответный полуфинал между «Баварией» и «ПСЖ» (в Париже хозяева поля выиграли 5:4).

Матч за трофей пройдет 30 мая в Будапеште.

«Думаю, в финале Лиги чемпионов будут играть «Арсенал» и «Бавария». Конечно, будем болеть за «ПСЖ», потому что там Сафонов, но будет тяжеловато на «Альянц Арене» в Мюнхене.

У «ПСЖ» безобразно играют защитники. Посмотрим, что будет сейчас. «ПСЖ» будет сложно», – заявил Канчельскис.