Кафанов оценил игру Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в полуфинале против «Баварии».
«За два матча командами было забито 11 мячей, и перевес в один гол принес победу «ПСЖ». Если учесть, сколько в этих двух встречах было нанесено ударов по воротам Матвея и сколько раз он вступал в игру, действуя на выходах и на перехватах, вывод получается только один: Матвей внес немалый вклад в победу парижской команды в этом противостоянии», – сказал Кафанов.
- «ПСЖ» во втором сезоне подряд дошел до финала Лиги чемпионов.
- Сафонов был основным голкипером «ПСЖ» на всех стадиях плей-офф этого сезона.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.
Источник: ТАСС