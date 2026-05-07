Реакция Хвичи на выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Хвича отметился результативной передачей.

Парижане выиграли по сумме двух матчей со счетом 6:5.

В финале турнира «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом».

«Очень рады, что вышли в финал. Знаем, что против «Арсенала» будет сложно.

«Бавария» – одна из лучших команд на данный момент. Это был очень сложный матч, самый трудный в сезоне. Мы показали, что можем играть против таких команд.

Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Мы не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся и выкладываемся на поле на все сто. Будет сложно – это финал Лиги чемпионов. И нам просто нужно насладиться этим», – сказал Хвича.