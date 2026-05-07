Жена Сафонова отреагировала на выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Марина Сафонова (Кондратюк), супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала пост по итогам выигранного противостояния с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Вылетаю сегодня рано, чтобы прилететь раньше Матвея и успеть его забрать по приезде в Париж.
Чувствую, что очень устала за последние дни, потому что копился стресс и напряжение, но благодаря вчерашнему вечеру есть еще в запасе примерно 3 силы, чтобы добраться домой и потом уже отдыхать, в первую очередь морально.
Спасибо всем за добрые слова и поддержку. Читаю с улыбкой и от всего сердца радуюсь, что есть те, кто могут искренне порадоваться за Матвея и команду в целом. Для меня это самое важное.
Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров (с ними, если что, жена разберется😁)», – написала Кондратюк в своем телеграм-канале.
- Сафонов – первый российский футболист в истории, дважды вышедший в финал Лиги чемпионов.
- Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале за ответную игру с «Баварией».
- Финал ЛЧ пройдет 30 мая в Будапеште.