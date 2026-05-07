«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин может снова сменить команду по окончании сезона-2025/26.
В июле прошлого года игрока отдали в аренду «Сочи», где он провел 23 матча и забил один гол.
В ЦСКА не рассчитывают на 24-летнего хавбека и готовы вести переговоры о его продаже.
Он интересен «Локомотиву» и «Ростову».
- Рыночная стоимость Мухина – 1,3 миллиона евро.
- Он уже был в «Локо» с 2019 по 2021 год.
- В активе Максима 7 матчей за сборную России, в том числе все три игры на Евро-2020.
Источник: «РБ Спорт»