Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/26 после завершения полуфинальной стадии турнира.

Главным фаворитом на завоевание трофея аналитики считают «Арсенал». Вероятность первого в истории лондонского клуба триумфа в главном еврокубке составляет 55,76%.

Шансы финалистов Лиги чемпионов на победу в турнире по версии Opta Analyst на 7 мая выглядят следующим образом:

На пути к финалу английский клуб прошел «Атлетико». Первая встреча завершилась вничью 1:1, а в ответном матче «канониры» добились победы со счетом 1:0.

«ПСЖ», являющийся действующим победителем турнира, оказался сильнее «Баварии» по сумме двух игр – 5:4 и 1:1.

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.