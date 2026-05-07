Суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона-2025/26 после завершения полуфинальной стадии турнира.
Главным фаворитом на завоевание трофея аналитики считают «Арсенал». Вероятность первого в истории лондонского клуба триумфа в главном еврокубке составляет 55,76%.
Шансы финалистов Лиги чемпионов на победу в турнире по версии Opta Analyst на 7 мая выглядят следующим образом:
- «Арсенал» – 55,76%
- «ПСЖ» – 44,24%
На пути к финалу английский клуб прошел «Атлетико». Первая встреча завершилась вничью 1:1, а в ответном матче «канониры» добились победы со счетом 1:0.
«ПСЖ», являющийся действующим победителем турнира, оказался сильнее «Баварии» по сумме двух игр – 5:4 и 1:1.
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.
Источник: «Бомбардир»