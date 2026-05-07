Сафонов установил рекорд России всех времен

«ПСЖ» вышел во второй финал Лиги чемпионов подряд.
Российский вратарь Матвей Сафонов – первый российский футболист в истории, дважды вышедший в финал Лиги чемпионов.
Матч «Бавария» – «ПСЖ» (1:1) начался в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он, за исключением последней встречи с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: «Бомбардир»