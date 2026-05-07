Сафонов установил рекорд России всех времен

«ПСЖ» вышел во второй финал Лиги чемпионов подряд.

Российский вратарь Матвей Сафонов – первый российский футболист в истории, дважды вышедший в финал Лиги чемпионов.

Матч «Бавария» – «ПСЖ» (1:1) начался в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.