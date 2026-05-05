Тимощук назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что ЛЧ-2025/26 выиграет «Бавария».

Мюнхенцы в среду разыграют с «ПСЖ» путевку в финал турнира.

В первом матче парижане дома победили со счетом 5:4.

Тимощук брал Лигу чемпионов с «Баварией» в 2013 году.

«Я ставлю на «Баварию», болею за них. В последнем матче чемпионата сыграли 3:3 [с «Хайденхаймом»].

Что касается первого полуфинала с «ПСЖ», то игра была очень хорошей.

Но я считаю, что команды такого уровня, как «Бавария» и «ПСЖ», не могут так плохо играть в обороне и пропускать по четыре-пять мячей», – сказал Тимощук.