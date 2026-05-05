Тимощук высказался об игре Дурана за «Зенит»

5 мая, 21:18
3

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопросы о выступлениях зимнего новичка команды Джона Дурана.

  • Колумбиец провел в запасе субботний матч с ЦСКА (3:1).
  • После своего перехода он забил 2 мяча в 9 играх – оба с пенальти.
  • Дуран – самый дорогой футболист «Зенита» по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

– Аренда Дурана – не ошибка?

– На данном этапе мы боремся за чемпионство – ясно, что мы в этой гонке, осталось два тура.

Будем делать все возможное, чтобы победить. Так что прежде всего нам важны интересы команды, они на первом месте.

– Дуран дал что-то «Зениту» за это время? Он сделал Соболева сильнее?

– Забил два пенальти. А Соболев, естественно чувствует конкуренцию с ним.

Скажем так, ушли два нападающих, появился новый – мирового уровня. Футболист, который был востребован в Англии, уехал в Саудовскую Аравию за большие деньги.

Время покажет, насколько это было оправданно. Для нас самое главное, чтобы команда стала чемпионом, добилась результата.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Дуран Джон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
polt
1778006381
Очень красноречиво высказался. Так же невнятно, как и игра Зенита на сегодня.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778007285
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА в третьем юбилейном снова будет больше джон джонов, чем бесчемоданных россиян в старте ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
Давид59
1778048474
Очень витиевато сказал. Перевожу на русский. Без Дурана команда сильнее. Купили не то.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
