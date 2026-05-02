Дивеев спорил на гол в ворота ЦСКА

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев был уверен, что забьет ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
В январе игрок перешел из московского в петербургский клуб в обмен на форварда Лусиано Гонду.
- Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.
– Заранее решил, что не будешь праздновать гол?
– Да, сразу решил. И, кстати, поспорил с Тимощуком перед игрой на 50 отжиманий – забью или нет. Я говорил, что забью. Он согласился и проиграл. Теперь будет отжиматься.
– В раздевалке?
– Не знаю, может, завтра.
Источник: «Матч ТВ»