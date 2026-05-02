Вердикт эксперта по пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Хозяева открыли счет на пятой минуте.

С пенальти отличился воспитанник петербургского футбола Иван Обляков.

Оценку 11-метровому удару дал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

«Судья Инал Танашев самостоятельно принял верное решение и назначил пенальти в ворота гостей. Арбитр правильно оценил случившееся в штрафной площади, заметив, что Дуглас Сантос совершил фол по неосторожности и ударил по правой ноге своего бывшего одноклубника Лусиано Гонду.

Отметим, что Танашев проводит дебютный сезон в роли судьи РПЛ. Ему только 28 лет, а сегодняшняя игра стала для него лишь 15-й в чемпионате России в качестве арбитра», – написал Бобров.

