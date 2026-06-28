Зырянов: «Спартак» каждый год заявляет о борьбе за чемпионство, это не новое»

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов высказался о конкуренции в РПЛ.
– Конкуренция в РПЛ становится жестче, обостряется. «Спартак» говорит о желании побороться за чемпионство. «Зенит» перестал быть гегемоном?
– «Спартак», мне кажется, каждый год заявляет о том, что будет бороться за чемпионство или за медали, это не что-то новое. Для российского чемпионата это плюс, если за чемпионство до последнего будут бороться не две команды, а три-четыре или пять.
Если бы после зимы продержались бы ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» бы подтянулся, было бы намного интереснее. Хотя и так в три последних сезона, когда все решалось в последнем туре, было очень интересно.
- В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
- «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
- «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
- С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.
Источник: «РБ Спорт»