Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зырянов: «Спартак» каждый год заявляет о борьбе за чемпионство, это не новое»

Зырянов: «Спартак» каждый год заявляет о борьбе за чемпионство, это не новое»

Сегодня, 15:46
10

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов высказался о конкуренции в РПЛ.

– Конкуренция в РПЛ становится жестче, обостряется. «Спартак» говорит о желании побороться за чемпионство. «Зенит» перестал быть гегемоном?

– «Спартак», мне кажется, каждый год заявляет о том, что будет бороться за чемпионство или за медали, это не что-то новое. Для российского чемпионата это плюс, если за чемпионство до последнего будут бороться не две команды, а три-четыре или пять.

Если бы после зимы продержались бы ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» бы подтянулся, было бы намного интереснее. Хотя и так в три последних сезона, когда все решалось в последнем туре, было очень интересно.

  • В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
  • «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
  • «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
  • С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.

Еще по теме:
Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым
«Спартак» покидает Тарасовку 3
В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Мелкадзе 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Зырянов Константин
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БеZуМныЙ
1782651292
6 место от них никуда не денется.
Ответить
СильныйМозг
1782651533
Они и так чемпионы петушиного логова.
Ответить
Цугундeр
1782653273
)) Конечно "не новое". Это нехорошо забытое старое.)
Ответить
Томик
1782655163
"Зениту" в 84-м распределили чемпионство. Это всем известно. А в 91-м из второй лиги переместили в высшую - это тоже не новость. Потом прикрепили газпром к нему или его к газпрому... Плевать, конечно - пусть им будет хорошо, но хамить то зачем, Константин? Ведь был же мужиком нормальным вроде бы.
Ответить
Главные новости
Кокорин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
20:53
3
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Левандовски – он уходит из «Барсы»
20:48
1
Семак оценил игру футболистов «Зенита» на ЧМ-2026
20:27
1
Мостовой назвал свое главное впечатление от ЧМ-2026
20:15
3
Анголец из «Ахмата» получит российский паспорт
19:37
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
19:23
В «Зените» объяснили, почему не покупают европейских игроков
19:11
2
Месси совершил благородный поступок по ходу ЧМ-2026
18:51
7
ВидеоХамский поступок Роналду после матча с Колумбией
18:11
13
Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ-2026
17:50
6
Все новости
Все новости
Стало известно, есть ли у «Спартака» предложение по Барко от «Бока Хуниорс»
21:39
Титов высказался о конкуренции среди вратарей «Спартака»
21:28
Файзуллаев из Узбекистана признался, что скучает по ЦСКА
21:10
Комментарий 35-летнего Кокорина о своем будущем
19:53
1
В «Зените» объяснили, почему не покупают европейских игроков
19:11
2
В Италии высказались о трансфере Модрича в «Зенит»
18:43
4
Глава «Зенита» похвалил «Динамо» за победу, позволившую петербуржцам стать чемпионами
18:27
11
Лещук ответил, что помешало ему стать лучшим вратарем России
17:29
4
Карседо напутствовал игроков «Спартака» перед выездом из Тарасовки
17:15
3
«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест
16:55
17
Агент Захаряна обозначил, на каком этапе трансфер Арсена в «Краснодар»
16:49
4
Президент РФС определил лучший ЧМ в истории человечества
16:33
8
Тюкавин надеется, что фанаты поймут его трансфер в «Зенит»
15:57
24
Зырянов: «Спартак» каждый год заявляет о борьбе за чемпионство, это не новое»
15:46
10
Легионер «Оренбурга» прогуливает сборы
15:34
2
Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым
15:24
8
Дзюба ответил на предложение из Витебска
15:11
5
«Ахмат» Черчесова разгромил европейский клуб
14:57
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
14:54
5
«Спартак» покидает Тарасовку
14:39
5
Глава «Зенита» обратился с пожеланием к Соболеву
13:51
2
«Классно»: Тюкавин – о 30 миллионах, предложенных «Зенитом»
12:57
23
ВидеоЖена Сафонова зачитала рэп для мужа
12:29
Губерниев: «Сперцян выбрал прозябать за деньги»
12:15
13
В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Мелкадзе
11:59
11
Бонгонда обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба
11:39
14
Джикия высказался о возвращении в «Локомотив»
11:23
3
Агент спартаковца Самошникова высказался о будущем игрока
11:02
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 