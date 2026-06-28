Лещук ответил, что помешало ему стать лучшим вратарем России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук полагает, что малое количество игровой практики помешало ему стать лучшим в стране.

– Кого из российских вратарей вы считаете сильнее себя?

– Тяжело так ответить на этот вопрос. Много тех, кто не хуже меня.

– Игорь Акинфеев?

– Игорь – легенда российского футбола не только среди вратарей. Нет смысла с ним сравнивать.

– А другие вратари РПЛ?

– А как я могу сравнивать, если ребята играют, а я очень мало.

– Вы знаете свои способности, смотрите матчи других вратарей и можете предположить.

– Если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России. А там, может быть, и лучшим – кто знает.