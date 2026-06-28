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  • Лещук ответил, что помешало ему стать лучшим вратарем России

Лещук ответил, что помешало ему стать лучшим вратарем России

Сегодня, 17:29
4

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук полагает, что малое количество игровой практики помешало ему стать лучшим в стране.

– Кого из российских вратарей вы считаете сильнее себя?

– Тяжело так ответить на этот вопрос. Много тех, кто не хуже меня.

– Игорь Акинфеев?

– Игорь – легенда российского футбола не только среди вратарей. Нет смысла с ним сравнивать.

– А другие вратари РПЛ?

– А как я могу сравнивать, если ребята играют, а я очень мало.

– Вы знаете свои способности, смотрите матчи других вратарей и можете предположить.

– Если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России. А там, может быть, и лучшим – кто знает.

  • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
  • Уроженец Москвы находится в основе команды с 2018 года.
  • С тех пор футболист провел за бело-голубых 80 матчей, пропустил 104 гола.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
Комментарии (4)
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Цугундeр
1782658495
Підкачала прізвище може, ні?))
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Garrincha58
1782658587
рождённый ползать летать не может
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val69
1782662946
Твои кривые руки...
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Томик
1782666050
Про руки свои не возник вариант?
Ответить
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