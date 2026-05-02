Комментарий Галактионова о возможном уходе в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал разговоры об интересе ЦСКА.

«Реакция на разговоры о ЦСКА? Никак не реагирую. Мне сложно это комментировать.

Мы готовимся, у нас важная часть сезона. Матчи идут один за одним. У каждого человека свое мнение. Мне сложно здесь комментировать.

У меня действующий контракт, мы работаем. Это меня не сбивает», – сказал тренер.