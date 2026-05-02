Комментарий Галактионова о возможном уходе в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал разговоры об интересе ЦСКА.
«Реакция на разговоры о ЦСКА? Никак не реагирую. Мне сложно это комментировать.
Мы готовимся, у нас важная часть сезона. Матчи идут один за одним. У каждого человека свое мнение. Мне сложно здесь комментировать.
У меня действующий контракт, мы работаем. Это меня не сбивает», – сказал тренер.
- Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
- Ранее он работал в РПЛ в «Ахмате» и «Пари НН».
- По информации Константина Генича, ЦСКА уже договорился с новым иностранным тренером.
