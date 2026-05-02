Луис Энрике издевательски забил ЦСКА, усадив защитника на пятую точку

«Зенит» победил ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
Третий гол у «Зенита» забил нападающий Луис Энрике. Перед взятием ворот бразилец усадил защитника на пятую точку.
- Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. У ЦСКА счет открыл воспитанник петербургского футбола Иван Обляков. У «Зенита» помимо Луиса Энрике забил бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
- «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе. Завтра, 3 мая, краснодарцы сыграют на выезде против «Акрона», борющегося за выживание. «Краснодар» защищает титул.
Источник: «Бомбардир»