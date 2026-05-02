Ловчев определил, нужно ли увольнять Карседо из «Спартака» после поражения от «Крыльев»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о выступлении команды весной.

– Нельзя не заметить, что у «Спартака» в последнее время в обороне было все плохо, а в атаке, наоборот, при каждом тренере было хорошо: и с Абаскалем, и со Станковичем, и сейчас с Карседо. Но после пяти пропущенных от «Динамо» стали лучше играть в защите, Пять мячей пропустили от «Динамо» в матче Кубка России, после этого стали лучше играть, ребята понимают, что от них требует тренер, играют в хороший футбол.

С «Пари НН» не выдающуюся игру показали, с «Крыльями» не смогли дожать, а с «Краснодаром» хоть и проиграли, но это была лучшая игра под руководством Карседо. «Спартак» в борьбе за третье место, хотя отрыв изначально был приличный. Говорить, что Карседо великий сейчас не надо, но уже понял игроков. Ему надо дать время работать дальше и оставить в покое.

– Много пользы в последних матчах приносит Зобнин. «Спартак» правильно сделал, что продлил контракт с капитаном?

– Когда Рома сыграл 300 матчей за «Спартак», я был среди тех, кто вручал ему памятную футболку. Мы пообщались, я ему на ухо шепнул, что я тоже больше 300 матчей за «Спартак» провел и лучшим футболистом страны становился, вот и он должен. Рома имеет большое влияние внутри коллектива, забил гол «Пари НН», посмотрите, как его обнимала вся команда. Значит, он важная фигура для команды. Правильно, что «Спартак» не отправил его на пенсию.