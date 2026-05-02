Агент игрока «Спартака» подтвердил интерес «Локомотива»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Локомотива».

Чернов принадлежит «Спартаку».

«Знаю, что Никита находится в сфере интересов «Локомотива». Пока встречи или предметных контактов с «Локомотивом» не было, но в ближайшее время она запланирована.

Думаю, Никита – хороший вариант для «Локомотива» в связи с вероятным уходом Монтеса. Точно переговорим с «Локомотивом» на эту тему», – сказал Кузьмичев.