Агент игрока «Спартака» подтвердил интерес «Локомотива»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Локомотива».
Чернов принадлежит «Спартаку».
«Знаю, что Никита находится в сфере интересов «Локомотива». Пока встречи или предметных контактов с «Локомотивом» не было, но в ближайшее время она запланирована.
Думаю, Никита – хороший вариант для «Локомотива» в связи с вероятным уходом Монтеса. Точно переговорим с «Локомотивом» на эту тему», – сказал Кузьмичев.
- 30-летний Чернов в этом сезоне провел 21 матч за «Крылья Советов», забил 2 гола.
- В 2022 году «Спартак» приобрел игрока у самарского клуба.
- Летом Чернов будет свободным агентом.
Источник: «Спорт-Экспресс»