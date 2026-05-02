Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

– После забитого пенальти сложилось ощущение, что «Динамо» близко к перелому в этой игре. Почему не получилось?

– Не получилось, потому что в первом тайме команды «Динамо» (Махачкала) не было. Всю ответственность я за это беру на себя. Значит, не донес или не тот состав выбрали. А во втором тайме мы перестроились, и была другая игра.