Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).
– После забитого пенальти сложилось ощущение, что «Динамо» близко к перелому в этой игре. Почему не получилось?
– Не получилось, потому что в первом тайме команды «Динамо» (Махачкала) не было. Всю ответственность я за это беру на себя. Значит, не донес или не тот состав выбрали. А во втором тайме мы перестроились, и была другая игра.
- «Ростов» поднялся на десятое место, отдалившись от зоны переходных матчей. Махачкалинцы завтра могут упасть в зону прямого вылета.
- У «Динамо Мх» восемь матчей без побед подряд. У «Ростова» вторая победа весной.
- «Ростов» впервые победил «Динамо Мх» в официальном матче.
Источник: «Матч ТВ»