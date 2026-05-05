«Локомотиву» предложили трех тренеров на замену Галактионову

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в ЦСКА.

«Галактионов не добился максимальных результатов с «Локомотивом». Из года в год команда хорошо играет в атаке, но у неe есть проблемы в обороне.

Но у руководства наверняка есть своя кандидатура на случай ухода Галактионова. Посмотрим, что случится за два оставшихся тура.

Мне бы хотелось видеть у руля команды кого-то, кто знает традиции клуба. Например, Игнашевич, но он давно там не был, Вадим Евсеев или Дмитрий Лоськов, который давно в клубе.

Хочется видеть того, для кого «Локомотив» – не пустой звук. Главным тренером должен быть человек с хорошим штабом, который умеет выстраивать работу», – сказал Гуренко.