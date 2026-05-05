  • «Локомотиву» предложили трех тренеров на замену Галактионову

«Локомотиву» предложили трех тренеров на замену Галактионову

5 мая, 23:42
2

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в ЦСКА.

«Галактионов не добился максимальных результатов с «Локомотивом». Из года в год команда хорошо играет в атаке, но у неe есть проблемы в обороне.

Но у руководства наверняка есть своя кандидатура на случай ухода Галактионова. Посмотрим, что случится за два оставшихся тура.

Мне бы хотелось видеть у руля команды кого-то, кто знает традиции клуба. Например, Игнашевич, но он давно там не был, Вадим Евсеев или Дмитрий Лоськов, который давно в клубе.

Хочется видеть того, для кого «Локомотив» – не пустой звук. Главным тренером должен быть человек с хорошим штабом, который умеет выстраивать работу», – сказал Гуренко.

  • Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
  • Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Витебск Локомотив Галактионов Михаил Гуренко Сергей Евсеев Вадим Игнашевич Сергей Лоськов Дмитрий
Комментарии (2)
Интерес
1778014843
Ещё там Глушаков был,ещё там был...многие там побывали.
loko-the_best
1778058172
Лучше играть в дворовый футбол, но с душой? 6 место, зато запомнились, как бойцы? Надеюсь, Михалыч останется в Локо еще надолго, с такими возможностями он выжимает максимум
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
